Es ist sozusagen seine Premierensaison bei den Arrivierten, doch Youngster Paul Verbnjak präsentiert sich kurz vor der Weltmeisterschaft in Spanien in herausragender Form. Beim Weltcup in der Schweiz feierte der Großbucher mit Rang fünf sein bisher bestes Karriereresultat als Fünfter. 16 Sekunden fehlten ihm aufs Podium. Sein Kärntner Landsmann Christof Hochenwarter wurde Neunter. „Das Ergebnis ist mega. Schon bei der Streckenbesichtigung habe ich gesehen, dass es total abwechslungsreich wird, was mir extrem taugt“, meint Verbnjak, der knapp vor der WM (27. Februar bis 5. März) richtig auf Touren kommt.