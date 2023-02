Im Februar sind in der Villa For Forest am Viktringer Ring in Klagenfurt nur noch zwei Konzerte geplant, mehr ist momentan nicht möglich: Da es weder von Stadt Klagenfurt, Land Kärnten noch vom Bund "eine verbindliche Förderzusage gibt", können die Obleute Denise Zaros und Raimund Spöck das Budget für 2023 nicht erstellen. "Wir müssen jetzt mit den Ämtern telefonieren und um Klarstellung bitten", sagt Raimund Spöck. Es sei nicht zu erwarten, dass es kein Geld gebe, aber Planung sei nur mit fixen Zusagen möglich.