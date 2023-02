Protestaktionen wie der gestrige erste Auftritt der Aktivisten der Letzten Generation in Kärnten sind am Ende auch nicht viel mehr als ein Spiel um Aufmerksamkeit. Es geht um Emotionen, Provokationen und nicht zuletzt um Bilder. Vor allem um jene für die Bewegung ikonische Szene, die eine überdimensioniert scheinende Menge an Polizeibeamten zeigt, die friedlich demonstrierende Menschen von der Straße auf den Gehsteig verfrachtet. Gekommen ist es dazu am Mittwoch in Klagenfurt nicht.