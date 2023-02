Es war bei einer Safari vor ein paar Jahren in Afrika: Damals sah Kerstin Oliva ein Giraffenbaby, das "Lalanana" genannt wurde und nicht von der Seite seiner Mutter wich. Der Name gefiel der Klagenfurterin so gut, dass sie ihr jüngstes "Baby" so getauft hat: "Lalanana" ist eine Informationsplattform für junge Familien. Das Firmenlogo ist – wie könnte es anders sein – eine kleine Giraffe.