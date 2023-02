Egal ob es darum geht, wie viele Bienen sich in einem Stock oder wie viele Menschen sich auf einer Fähre tummeln. Kaum etwas kann durch künstliche Intelligenz nicht erfasst, gezählt und analysiert werden. Ein fruchtbarer Boden für die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist der Lakesidepark in Klagenfurt. Dort treibt die IoT40 Systems GmbH Forschung und Entwicklung entsprechender Technologien voran, die sehen und hören können. Und stößt damit in den Bereich der Nahrungsergänzung vor.