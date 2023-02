Wetten haben im Hause Herzog meist tierischen Charakter, wobei Tom Herzog erzählt, „dass noch eine für die Weltmeisterschaft in den Niederlanden läuft, wenn sie Weltmeisterin wird, doch dann lasse ich es, da die Herde groß genug ist“. Alpaka Nummer vier ist jedenfalls nach einem österreichischen Rekord in Calgary fix im Anmarsch. „Mal schauen, ob nach der WM ein fünftes dazukommt“, grinst Eisschnellläuferin Vanessa Herzog, die vergangene Woche in Ferlach am Hof ihre Kraftreserven aufladen konnte. „Es ist angenehm, wenn man ein paar Tage Abstand bekommt, auf der anderen Seite ist man voll im Rennmodus. Als erstes, wenn ich heimkomme, schaue ich nach, ob wohl noch alle Tiere da sind. Aber wir haben einen tollen Tierbetreuer.“