Die Tat liegt bereits mehr als vier Jahre zurück, erwischt wurde der Rumäne (24), der sich am Montag vor einem Klagenfurter Schöffengericht verantworten musste, aber erst im August 2022. Der Mann soll gemeinsam mit drei anderen Rumänen im September 2020 in das Haus einer bettlägerigen Pensionistin (damals 92) und deren Sohn (damals 62) in Rangersdorf eingebrochen sein. Das Quartett wurde von der damaligen Pflegerin ins Haus gelassen. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck und eine Münzsammlung im Gesamtwert von mindestens 25.000 Euro.