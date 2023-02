Seit fünf Jahren ist die Oper fertig, die Uraufführung hat sich unter anderem durch Corona immer wieder verzögert. Am Donnerstag wird „Hiob“ von Bernhard Lang (Musik) und Michael Sturminger (Libretto, Regie) am Stadttheater Klagenfurt aus der Taufe gehoben. Noch vom damaligen Intendanten Florian Scholz in Auftrag gegeben, sei es „das große Verdienst“ seines Nachfolgers Aron Stiehl, dass er das Stück „gerettet hat“: „Es gibt keine Garantie, dass ein Intendant die Altlasten des Vorgängers übernimmt“, sagt Bernhard Lang. Entstanden ist die Musik zu „Hiob“ in seinem Komponierhäuschen in St. Gertraud bei Wolfsberg mit Blick auf die Petzen.