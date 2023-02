46-Jähriger und junge Frau bei Schlägerei in Innenstadt verletzt

In der Nacht auf Samstag ist es in einem Lokal in der Klagenfurter Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen. Einem Mann wurde ein Trinkglas auf dem Kopf zerschlagen, eine Frau bekam einen Ellebogen ins Gesicht.