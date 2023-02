Ob er auch selbst die Laufschuhe anzieht, ist nicht bekannt. In jedem Fall wird er aber für ein ordentliches Training der Lachmuskeln sorgen! Star-Comedian Gernot Kulis wird in diesem Jahr das große Laufevent "Kärnten läuft" eröffnet. Bei einem Gratis-Kabarett am Freitagabend (25. August) wird der Schmäh rennen.

Kulis, ein gebürtiger Kärntner, ist auch als Ö3-Callboy bekannt. Zu seinen Erfolgsprogrammen zählen "Herkulis" und "Kulisionen". Der Kabarettabend ist der Startschuss zum "Kärnten-läuft"-Wochenende (25. bis 27. August).

Bereits seit 5. Dezember kann man sich für das Laufevent anmelden. Am 26. August stehen unter anderem der Tiko-Hundelauf, der Junior-Marathon sowie der Familienlauf auf dem Programm. Am Sonntag (27. August) folgen dann der Viertelmarathon (ab Pörtschach) und der Halbmarathon (ab Velden).