Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Charity-Aktion "Tour de Franz" engagierte Thomas Seitlinger, Eigentümer der Tomas Group und Galerie Art Ist, den bekannten Kärntner Künstler Wolfgang Plattner für ein exklusives Porträt von Franz Klammer.

Bei der Schlussveranstaltung der "Tour de Franz" wurde das Bild an Franz Klammer übergeben, eine exklusive Kopie wurde von Klammer signiert und im Rahmen der karitativen Versteigerung verkauft. Der Erlös kommt ausschließlich Kärntner Familien zugute.

Vor Kurzem konnte das Original, das bis dahin in der Galerie Art Ist in Klagenfurt der Öffentlichkeit zugänglich war, an Klammer übergeben werden. "Vielen Dank, das Bild wird einen Ehrenplatz in meinem Haus bekommen", sagt Klammer. "Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, mit dieser Aktion die Möglichkeit zu haben, Kärntner Familien zu unterstützen. Es freut mich, dass Franz uns dabei unterstützt hat", sagt Seitlinger. Er dankte auch den "Tour de Franz"-Organisatoren Ronny Hohenberger und Karin Pucher, "die sich seit mehr als 20 Jahren engagieren und ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre".