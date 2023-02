Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Mittwochfrüh auf der A2-Südautobahn in Fahrtrichtung Graz in der Gemeinde Völkermarkt ereignet. Ein Mann (45) aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr mit seinem Kleintransporter einem vor ihm verkehrsbedingt langsamer werdenden Pkw, gelenkt von einem Mann (30) aus dem Bezirk Feldkirchen von hinten auf. Dadurch wurde dessen Fahrzeug gegen ein weiteres Auto geschleudert, das eine Klagenfurterin (45) steuerte. Der 45-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, er blieb aber unverletzt. Die beiden anderen Unfallbeteiligen erlitten schwere Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

© FF Poggersdorf

Fahrzeuglenker wurden ersucht, bei Klagenfurt Ost von der A 2 abzufahren und die B 70 zu nutzen. Gegen 9.30 Uhr wurde die Südautobahn schließlich wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Völkermarkt, Grafenstein und Poggersdorf, das Rote Kreuz, die Polizei - insgesamt rund 40 Helfer.