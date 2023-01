Startpunkt ihrer nächtlichen Aktivitäten war ein Betrieb in Kirschentheuer in der Gemeinde Ferlach. Die erst 16- und 17-jährigen Burschen stahlen dort ein Fahrzeug und brachten daran ebenfalls gestohlene Kennzeichen an. Ihre anschließende Einbruchstour führte sie nach Ferndorf, Feffernitz, St. Jakob im Rosental, Ferlach, Glainach und Villach, wo sie es Zigarettenautomaten abgesehen hatten. Alle Versuche, so an Geld zu kommen, scheiterten. Bei einem Kiosk in Ferlach ließen sie Inventar und Süßigkeiten mitgehen. Unterwegs schnappten sie sich noch ein Pocketbike.

Die Burschen konnten schließlich von der Polizei angehalten werden. Insgesamt werden ihnen 24 Delikte zur Last gelegt.