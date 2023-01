Mit 3. März sind in der Steiermark die vom Land betriebenen Impfstraßen Geschichte. "Das Infektionsgeschehen sowie die Lage in den heimischen Spitälern lässt nun den Schritt zu, das Angebot im Sinne der Sparsamkeit und Effizienz zur Gänze herunterzufahren", so die steirische Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). In Kärnten bleiben die Impfstraßen in Klagenfurt, Villach, Spittal/Drau und Wolfsberg weiterhin geöffnet. Zumindest vorerst noch.