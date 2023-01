Offizielle Sammlerinnen und Sammler würden sich nie als "taub oder taubstumm" bezeichnen, so Dagmar Schnepf vom Gehörlosenverband Kärnten. Dieser warnt aktuell vor falschen Spendensammlern, die in Kärnten – etwa in Zügen oder Supermärkten – unterwegs sind. Sie geben sich als "taubstumm" aus und haben Sammellisten bei sich.

Dabei handelt es sich jedoch um Betrüger. Es wird geraten, vorsichtig zu sein und nach einem offiziellen Ausweis zu fragen. Bei dem Verdacht, dass man es mit Betrügern zu tun haben könnte, ist die Polizei zu informieren. Der Gehörlosenbund führt zudem derzeit keine Sammlungen durch.