Sowohl Kärntens Feuerwehren als auch die Monteure von Kärnten Netz sind nach wie vor im Dauereinsatz. Nach den heftigen Schneemassen vergangene Woche und Anfang dieser Woche sind nach wie umgestürzte Bäume zu verräumen und dadurch entstandene Schäden auf Stromleitungen zu beheben.

Robert Schmaranz von Kärnten Netz bestätigt: "Nachdem am Dienstag noch 5000 Haushalte ohne Strom waren, sind es Mittwochfrüh nur noch 500. Es handelt sich um punktuelle Störungen in den Bezirken Wolfsberg, Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Klagenfurt Land und Völkermarkt." Inzwischen werden die 100 Monteure der Kärnten Netz von 70 Kollegen aus Tirol und Salzburg unterstützt. Und sie alle haben ein gemeinsames Ziel, wie Schmaranz sagt: "Noch heute werden alle Haushalte wieder mit Strom versorgt sein." Insgesamt drei Hubschrauber sind ebenfalls im Einsatz, um den schweren Schnee von den Leitungen zu wehen.

Doch die Arbeit hört danach für die Experten noch nicht auf. Auch in den kommenden Tagen werden noch kleinere Störstellen behoben. Dann sollte das Wetter den Monteuren eine Verschnaufpause gönnen. Denn laut Geosphere (ehemals Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – Zamg) am Mittwoch beginnt der Tag in Kärnten über dem Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 1500 und 1700 Metern schon meist schon sehr sonnig, auch die höheren Wolken im Südwesten ziehen rasch ab. Der Hochnebel kann tagsüber in den Tälern vereinzelt etwas auflockern, vor allem vom Gailtal über das Klagenfurter Becken bis zum Lavanttal bleibt er meist beständig. Außerhalb der Nebelzonen zeigt sich das Wetter bis zum Abend ungetrübt sonnig. Die Höchstwerte erreichen ein bis vier Grad.