6.30 Uhr: Mehr als 3500 Haushalte ohne Strom

Finster beginnt der Dienstag in mehr als 3500 Haushalten in den Bezirken Wolfsberg, Feldkirchen und Villach-Land. Über Nacht haben umgestürzte Bäume weitere Stromleitungen gekappt. Die Monteure von Kärnten Netz sind im Einsatz.

5.45 Uhr: Bisher 570 Feuerwehreinsätze

Über Nacht hat sich die Situation etwas beruhigt, trotzdem sind nach wie vor Feuerwehren im Einsatz, vor allem in den Bezirken Klagenfurt-Land und Völkermarkt. 570 Einsätze infolge der Schneefälle wurden seit gestern, Montag, gezählt.

Wie geht es mit dem Wetter weiter?

In manchen Teilen des Landes hat es bisher schon so viel geschneit wie schon lange nicht mehr. "Beachtlich ist etwa, dass im Völkermarkter Raum bisher schon 20 Zentimeter Nassschnee gefallen sind", sagt Meteorologe Martin Ortner von GeoSphere Austria. Im Rosental waren es bis Montag um 14 Uhr schon 30 Zentimeter, in Villach etwa 17 Zentimeter. In der Nacht zum Dienstag sind in einige Regionen dann noch einmal bis zu 30 Zentimer dazugekommen.

Am Dienstag bleibt es weiter trüb, es kommt jedoch zu einer Wetterberuhigung. "Es kann zeitweise noch ein bisschen schneien, aber die Mengen sind nicht vergleichbar", beruhigt der Meteorologe. Generell müsse man ab Dienstag mit nachlassender Niederschlagsintensität rechnen. "Unter 800 Meter könnte es auch regnen, allerdings in bescheidenen Mengen", sagt Ortner.

Nachdem der Schnee nun da ist, stellt sich die Frage, ob er auch da bleibt. Der Meteorologe kann Winterfreunde ein bisschen beruhigen: "In den nächsten Tagen bleiben die Temperaturen eher niedrig. Von Mittwoch bis Freitag gibt es voraussichtlich nur zarte Plusgrade mit Höchstwerten bei maximal zwei, drei Grad."

Ab der Wochenmitte kann man sich auf trockeneres Wetter einstellen, am Mittwoch hält sich die Bewölkung noch zäh, gegen Ende der Woche schaut auch zwischendurch die Sonne durch die kompakten Wolkenfelder hindurch. Am Samstag steigen die Chancen auf Sonnenschein erneut.