"Die Stimmung in Köln war während der Lockdowns extrem niederdrückend", erzählt Susanne Kubelka. Zwar haben die in Völkermarkt aufgewachsene Schauspielerin (unter anderem Josefstadt Wien, Westfälisches Landestheater) und ihr Partner, der Musiker Dirk Schilling, Stipendien bekommen: "Die Coronahilfen haben auch in Deutschland gut funktioniert." Diese Stipendien flossen unter anderem in das gemeinsame Projekt "Rauland", eine CD mit neun Kompositionen von atmosphärischen Liedcollagen über klassische Songs bis hin zu deutschsprachiger Spoken Poetry.