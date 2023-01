Sie feiern Ihre WM-Premiere als Cheftrainer der Paraskiathleten. Was sind Ihre ersten Eindrücke aus Spanien?

SASCHA KAVELAR: Das Wetter ist sehr bescheiden. Es war weder eine Hangbefahrung, noch das erste Training möglich. Am Freitag sind bis zu 100-km/h Wind angesagt, es wird spannend, wie es weitergeht. Und wenn du zwei Stunden in der Hütte sitzt und danach kommt die Entscheidung 'kein Training', ist es ziemlich mühsam.