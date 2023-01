Fahndungserfolg für die österreichische und slowenische Polizei. Am 9. Jänner führten Kriminalbeamte aus beiden Staaten gemeinsam und zeitgleich einen Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität aus: Drei kooperierenden kriminellen Vereinigungen in Bosnien, Slowenien und Österreich werden die Herstellung, der Schmuggel und der Verkauf verbotener Suchtmittel in Slowenien und Österreich vorgeworfen. Die Bandenmitglieder waren außerdem im Waffenhandel und in der Schuldeneintreibung aktiv, auch mit gewalttätigen Methoden. Im Zuge der Ermittlungen gab es je eine Hausdurchsuchung in Deutschland und in Oberösterreich sowie zehn Durchsuchungen in Salzburg und 50 in Slowenien, berichteten Kriminalbeamte aus Slowenien und Österreich am Dienstag in einer Pressekonferenz in Ljubljana.