Bis zum Herbst des Vorjahres war es ruhig um die Nosferatu-Spinne in Kärnten. "Meldungen gab es etwa aus Wien oder Graz", sagt Expertin Helga Happ vom Reptilienzoo in Klagenfurt. Ende November gab es schließlich den ersten Nachweis der Spinne in Kärnten. Seither häufen sich die Funde. "Immer wieder rufen Kärntner bei mir an oder schicken mir per Mail Fotos", erzählt Happ. Mittlerweile leben neun Nosferatu-Spinnen im Reptilienzoo, ein Teil davon in Terrarien in Happs Büro: "Sie würden einen strengen Winter bei uns nicht überleben."