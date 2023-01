Die Rahmenbedingungen sind nicht die einfachsten. Seit Tagen ist es sehr mild, große Neuschneemengen blieben zuletzt aus. Das Skigebiet Dreiländereck muss ab Montag deshalb sogar schließen, um die Pisten wieder befahrbar zu machen. In anderen Kärntner Skigebieten sieht es zum Glück besser aus. „Wir konnten im November effizient und gut beschneien, Mitte Dezember kam einiges an Neuschnee dazu. Eine perfekte Basis für den Saisonstart war also da“, sagt Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen.