Vanessa und Tom Herzog begaben sich auf dem Weg zur Mehrkampf-Europameisterschaft nach Norwegen auf spiegelglattes Terrain - wenn auch unfreiwillig. Im Gegensatz zu den milden Temperaturen für diese Jahreszeit in Österreich ist in Norwegen der Winter bei bis zu minus 20 Grad und Dauerschneefall angekommen. Am Silvestertag glich der Flughafen in Oslo praktisch einer Art Geisterstadt, auch Züge waren nicht verfügbar.