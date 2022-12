Während in der Regierungssitzung am Dienstag hitzig über das Ziehen der Call-Option diskutiert wurde und am Flughafen Klagenfurt die neue österreichische Fluglinie Liliair präsentiert wurde, hat der Klagenfurter Stadtsenat dem Wunsch von Flughafen-Mehrheitseigentümer Franz Peter Orasch auf Gewährung des Baurechts am Airport eine Absage erteilt. Und zwar einstimmig auf Antrag von SPÖ-Vizebürgermeister Philipp Liesnig. Der Inhalt der Verträge hatte ja schon im Vorfeld für große Diskussionen gesorgt, vor allem der von Orasch gebotene Baurechtszins auf 99 Jahre – 40 Euro pro Quadratmeter im Schnitt für 37 Hektar – ein Schnäppchen. In der Generalversammlung der Eigentümer steht der Punkt am Mittwoch auf der Tagesordnung. Der Stadt Klagenfurt gehören fünf Prozent.