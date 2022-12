In Oberkärnten beginnt es heute, Freitag, am späten Nachmittag, zu schneien. Am Abend sinkt die Schneefallgrenze. "In der Nacht breitet sich der Schneefall dann bis auf Unterkärnten aus", sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe von Ubimet. Der Schwerpunkt liegt in der zweiten Nachthälfte. "Es wird in ganz Kärnten recht verbreitet schneien. In den Bergen Oberkärntens ist mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zu rechnen." Ab 11 Uhr wird es am Samstag aber wieder trocken. Wer Sonne will, muss nach Osttirol oder Oberkärnten fahren. "Hier lockert es auf", sagt Zimmermann.