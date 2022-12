Man kennt es vom Wetter: Prognosen müssen nicht zwingend stimmen. Als Kärnten im Jahr 2005 bei 559.093 Einwohnern stand, wurde dem Bundesland bis 2020 ein Bevölkerungsrückgang von 11.800 Personen oder 0,5 Prozent vorhergesagt. Es folgte jedoch ein leichter Anstieg von 2500 Personen. Mit Stichtag 1. Jänner 2022 verzeichnete Kärnten sogar einen Bevölkerungsstand von 564.513. Der überraschende Personenzugewinn kam auch durch den positiven Außenwanderungssaldo (Differenz der Zu- und Abwanderungen über die Außengrenzen) von 4039 Personen und einen positiven Binnenwanderungssaldo (Zuwanderung aus anderen Bundesländern) von 271 Personen zustande.

Diese und viele zusätzliche statistische Daten sind dem "Statistischen Handbuch des Landes Kärnten" zu entnehmen, das in seiner 67. Auflage erschienen ist, 23 Kapitel und 368 Seiten umfasst. Es kann unter abt1.statistik@ktn.gv.at bestellt oder per PDF von www.statistik.ktn.gv.at abgerufen werden.

Enthalten ist im Jahrbuch die nächste Prognose – wieder eine Hiobsbotschaft: Laut Statistik Austria wird Kärnten nämlich künftig doch empfindlich schrumpfen und im Jahr 2040 nur noch 550.565 Einwohner zählen. Im Jahr 2060 gar nur noch 529.905, das wären um 34.608 oder 6,3 Prozent weniger als heute.

Männer holen auf

Aber zurück zu den positiven statistischen Erkenntnissen: Die Lebenserwartung steigt und steigt. "Im Jahr 2022 betrug der Anteil der Über-60-Jährigen 25 Prozent, inzwischen ist er auf 30 Prozent gestiegen", sagt Thomas Graf, Leiter der Landesstatistikabteilung. Für Kärntnerinnen liegt die Lebenserwartung inzwischen bei 84,3 Jahren, für Kärntner bei 78,7 Jahren. Sie erhöhte sich seit 1990 bei Frauen um 5,1 und bei Männern um 6,1 Jahre. Männer holten quasi fast zwei Lebensjahre auf: Anfang der 70-er-Jahre lebten Frauen sieben Jahre länger.

Eine Kärntner Tradition bleibt hingegen aufrecht: Einmal mehr verzeichnet Kärnten im Österreichvergleich die höchste Quote an unehelich geborenen Kindern: Von den 4630 Babys kamen im Vorjahr 51,1 Prozent unehelich zur Welt. In Wien sind es nur 36,2 Prozent. Die höchste Quote hat der Bezirk Spittal mit 58,7 Prozent. Zwei Anonymgeburten gab es übrigens 2021 in Kärnten, 2019 und 2020 wurde keine verzeichnet.

Statistisches Jahrbuch 2021 für …

… Wetterfühlige

Der Frühling 2021 war nur um 0,4 Grad zu kühl. Das reichte aber, um der kühlste seit 1987 zu sein.

2021 setzte sich die Serie sehr sonniger Jahre fort: Das Plus an Sonnenstunden betrug 12 Prozent.

Im gesamten Sommer 2021 waren in Klagenfurt 33 statt üblicherweise drei Tage Teil einer Hitzeperiode.

Die Jahresmitteltemperatur lag um 1,0 Prozent über dem langjährigen Mittel (1961 bis 1990).

Der Winter 2020/21 war nach 2013/14 der zweitfeuchteste der letzten Jahrzehnte.

… Partnerschaften, Teil 1

2465 Eheschließungen gab es im Vorjahr in Kärnten. Ihnen stehen 920 Scheidungen gegenüber, 24 Prozent der Ehen werden bereits in den ersten fünf Jahren geschieden. Glödnitz ist übriges die einzige Kärntner Gemeinde, in der 2021 nicht geheiratet wurde.

Im Jahr 2021 wurden in Kärnten 4.630 (+1,5 Prozent) Geburten und 6495 (–4,7 Prozent) Sterbefälle registriert. Die natürliche Bilanz ergab ein Geburtendefizit von 1865. 51,1 Prozent der Babys werden unehelich geboren, in Wolfsberg sogar 60,7 Prozent. Die beliebtesten Vornamen: 67 Buben namens Elias und 60 Mädchen namens Emilia kamen auf die Welt.

Das durchschnittliche Fertilitätsalter der Kärntnerinnen lag 2021 bei 30,8 Jahren und war somit um 3,6 Jahre höher als vor drei Jahrzehnten.

… Partnerschaften, Teil 2

Die wichtigsten Außenhandelspartner Kärntens sind Deutschland, Italien und China. Das wäre noch nicht erwähnenswert. Aber womit wird gehandelt? Eingeführt werden am meisten Kernreaktoren, Kessel, Maschinen, mechanische Geräte und Teile davon – um eine Milliarde Euro im Jahr 2020. Dieselbe Warengruppe steht auch bei der Ausfuhr auf Platz eins: um 1,8 Milliarden Euro.

Im Jahr 2020 musste Kärnten im Vergleich zu 2019 mit Ausfuhren in Höhe von 6,81 Mrd. Euro einen Exportrückgang von 8,2 Prozent hinnehmen, die Einfuhren fielen um 12,8 Prozent auf 6,04 Mrd. Euro.

… Angeber

Der Großteil der neuen Personenkraftwagen stammt aus deutscher Produktion (35,7 Prozent). Die beliebteste Automarke ist nach wie vor „Volkswagen“ mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent (1058 in absoluter Zahl) der Neuzulassungen. Auf den Plätzen folgen Skoda (1447 Neuzulassungen) vor Renault (850).

In Kärnten stieg die Anzahl an PKWs mit reinem Elektroantrieb von 1.492 im Jahr 2019 auf 3.703 im Jahr 2021. Das ergibt einen Anstieg von 2.211 PKWs (+148,2 Prozent).

Bei einem Einwohnerstand von 564.513 wurden zum Stichtag 1. 1. 2022 in Kärnten 522.114 (+1,8 Prozent) Kraftfahrzeuge registriert, an Personenkraftwagen allein 370.560 (+0,8 Prozent). Damit entfallen auf jeweils drei Personen zwei Pkw, Babys mitgerechnet.

… Daheimgebliebene

Der Bestand an Gebäuden betrug 199.378 (+1,3 Prozent), an Wohnungen 333.209 (+0,9 Prozent). Insgesamt wurden 1514 (+10,1 Prozent) Wohngebäude und 4256 (+13,3 Prozent) Wohnungen bewilligt.

Nur 153 (-45,3 Prozent) Wohnbauförderungsanträge, aber 5980 (+12,0 Prozent) Wohnhaussanierungsanträge wurden zugesichert.

12965 (-7,7 Prozent) Anträge um Wohnbeihilfe wurden eingereicht, davon wurden 10.631 (-8,7 Prozent) positiv erledigt.

Im Jahr 2021 lebte fast jede sechste Person als Single in einem Einpersonenhaushalt (rund 100.500).

… Sparmeister

Im Durchschnitt stiegen die Ausgaben im Jahr 2021 für "Verkehr" um 6,6 Prozent, für "Wohnung, Wasser und Energie" um 3,5 Prozent und für "Restaurants und Hotels" um 3,3 Prozent; Laut Tariflohnindex stiegen die Löhne für die Arbeiter um 1,9 Prozent, die der Angestellten um 1,6 Prozent und die der öffentlich Bediensteten um 1,4 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind groß: Arbeiter in Wolfsberg verdienten im Schnitt 2932 Euro Brutto, in Hermagor nur 2358 Euro. Angestellte in Villach verdienten in Schnitt 3320 Euro, in Hermagor 2398 Euro.

Der Preis für einen Liter Superbenzin stieg 2021 im Jahresverlauf von 1,28 auf 1,40 Euro, jener für Diesel von 1,23 auf 1,39 Euro – Preise, von denen man jetzt nur träumen kann.

Die Gemeinden mit den höchsten Einnahmen pro Einwohner sind Weißensee, Bad Kleinkirchheim, Ossiach, Maria Wörth und Feistritz/Bleiburg

… Naturliebhaber

Bei der Beurteilung des ökologischen Zustandes der Kärntner

Fließgewässer konnten 40 Prozent mit "sehr gut" und nur 1 Prozent mit "unbefriedigend" bewertet werden.

Fließgewässer konnten 40 Prozent mit "sehr gut" und nur 1 Prozent mit "unbefriedigend" bewertet werden. Es ereigneten sich zwar 33 Chemieunfälle, das waren aber um 8,3 Prozent weniger als 2020.

Die Umweltausgaben betrugen laut Landesrechnungsabschluss 2020 107,9 Mio. Euro. (+79,5 Prozent).

… Vereinsmeier

9447 Vereine gibt es in Kärnten, die meisten davon in Klagenfurt Stadt (1700). Auf den Plätzen folgen Spittal (1372), Klagenfurt Land (1090), St. Veit (1085), Villach Land (1073), Wolfsberg (777), Völkermarkt (705), Villach Stadt (684), Feldkirchen (529) und Hermagor (441).

… Tierliebhaber

Es gibt immer mehr Hunde, aber immer weniger Hundebisse: 46.775 Hunde waren 2021 in Kärnten registriert (2020 waren es 42.831), 187 Hundebisse wurden angezeigt (2020 waren es 204).

Mit Stichtag 1. Dezember 2021 wurden in Kärnten 175.783 Rinder, 109.935 Schweine, 47.406 Schafe (der Bestand stieg von 1970 bis heute um 191 Prozent) und 6226 Ziegen gezählt.

In Kärnten erreichte im Jahr 2021 das Volksbegehren "Tierschutz" mit 6,7 Prozent die größte Stimmbeteiligung. Danach folgten die Volksbegehren "Impfpflicht: Striktes NEIN" (4,6 Prozent), "für Impffreiheit" (4,4 Prozent), "Kauf regional" (2,2 Prozent), "Ethik für ALLE" (2,0 Prozent), "Notstandshilfe" (1,1 Prozent) und "Impfpflicht: Notfalls JA" (0,7 Prozent).

… Pedanten

59 Patente wurden im Vorjahr angemeldet, 34 Patente wurden schließlich erteilt.

Offiziell sind nur vier Fische gestorben, drei davon umweltbedingt. 2020 wurden noch 15 verstorbene Fische registriert.

4552 Senkgruben gibt es in Kärnten.

Kein einziger Wolfsberger ist an der Uni Innsbruck inskribiert, aber vier Wolfsbergerinnen. 1181 KlagenfurterInnen studieren in Graz.

Der Kräutergarten Eberstein zählte 75 Besucher. Immerhin: 2020 waren es nur 50.

… Pessimisten