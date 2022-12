Ein Duo soll am 2. September einen 36-jährigen Kärntner in einem durch den Bezirk Neunkirchen fahrenden Zug überfallen und beraubt haben. Die Beschuldigten im Alter von 51 und 52 Jahren wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in einer Wohnung in Wels festgenommen. Die beiden wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Der 36 Jahre alte Klagenfurter war im September von seiner Heimatstadt nach Wien unterwegs. Gegen 7.30 Uhr wurde der alleine in einem Abteil sitzende Mann von den beiden Männern mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht. In der Folge sollen die Beschuldigten dem Opfer einen Rucksack samt Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich abgenommen haben. Danach wurde die Notbremse betätigt, das Duo flüchtete.

Festnahme

Der 51-jährige Slowake und sein 52-jähriger Komplize aus Serbien wurden am 5. Dezember festgenommen. Während der Ältere teilweise geständig war, verweigerte der zweite Beschuldigte die Aussage.