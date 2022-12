Wurde Deserteur mit MiG-21 in Klagenfurt bereits erwartet?

Rudolf Perešin desertierte 1991 mit einer MiG-21 der Jugoslawischen Volksarmee nach Kärnten und landete am Flughafen in Klagenfurt. Oberst in Ruhe, Dieter Szolar, untersuchte den Fall und bezweifelt, dass es der Plan eines Mannes war.