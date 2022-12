"Ich habe selten eine so junge selbstbewusste Hündin gesehen", sagt Franz Blatnik, Leiter der Rettungshundestaffel des Samariterbundes in Kärnten. Und dabei hatte der kleine Welpe alles andere als einen optimalen Start ins Leben. Die Hündin wurde in Griechenland gemeinsam mit ihren drei Geschwistern in einer Mülltonne entsorgt. Erst zwei Tage alt, wurden die Welpen gefunden und einer Tierschutzorganisation übergeben. Die drei Weibchen überlebten, der kleine Rüde nicht.

Die Vierbeiner wurden schließlich nach Österreich gebracht und in Graz von einer Pflegefamilie mit der Hand aufgezogen. Mittlerweile lebt eines der Weibchen bei einer Familie in Kärnten (Ferlach) und hört auf den Namen "Hummel". Da "Hummels" Frauchen Bettina Odreitz Hundeführerin ist, soll die kleine Hundedame in die Fußstapfen ihres vierbeinigen Mitbewohners "Dexter", ein Labrador, treten. "Hummel" wird eine Ausbildung zum Stöberhund machen. Diese dauert laut Blatnik rund zwei Jahre. Danach kann sich "Hummel" an der Suche nach Vermissten beteiligen und so vielleicht zur Lebensretterin werden.