"Der heutige Marienfeiertag hat die zurückhaltenden Erwartungen vieler Händler teilweise übertroffen", so der Handelsverband Österreich am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung. Man habe am 8. Dezember eine "solide Frequenz" und "zunehmende Kauflaune" verzeichnet. Auch wenn heuer deutlich mehr Geschäfte am Feiertag geschlossen blieben. "Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt und durch die Teuerungskrise haben rund 40 Prozent der heimischen Geschäfte am Feiertag geschlossen gehalten", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.