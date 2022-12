Eigentlich war der Weg schon früh vorgegeben. Aufgewachsen in einer Baumeisterfamilie, die HTL für Hochbau absolviert. Doch dann kam der Grundwehrdienst. Auf das freiwillige Jahr folgte die Aufnahmeprüfung an der Militärakademie. Bestanden als 29. von 418 Teilnehmern und als drittbester Kärntner. "Es hat mir von Anfang an gefallen. Meinem Papa musste ich dann aber sagen, dass ich beim Bundesheer bleiben werde. Für ihn war das eine Tragödie", erzählt Oberst Hannes Bürger. Genau 40 Jahre ist das jetzt her. Schon kurz darauf hat sich aber alles zum Guten gewendet und Bruder Fritz hat das Familienunternehmen übernommen.