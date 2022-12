"Die Fixkosten im Energiebereich explodieren." Mit dieser Feststellung beginnt ein dreiseitiges Schreiben, das dieser Tage alle rund 90 Polizeidienststellen in Kärnten bekommen haben. Absender ist die Logistikabteilung in der Landespolizeidirektion (LPD), der Auftraggeber ist das Bundesministerium für Inneres (BMI). In der Steiermark ergingen die Energiespartipps des Ministeriums an alle Bedienstete.