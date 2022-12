Das Schachmuseum in der Landeshauptstadt nahm in dieser Woche seinen Betrieb auf. Der Standort an der Kreuzung der Waidmannsdorfer Straße mit dem Südring ist gut gewählt. Hier entwickelt sich gerade Klagenfurts Freizeitmeile. Das Museum ist umgeben von der Pädagogischen Hochschule und mehreren Schulen.

Melanie Auguszt, die Direktorin des Schachmuseums, will das Schachspielen neu beleben. "Unsere Urgroßeltern haben schon Schach gespielt", sagt sie. Jetzt soll die nächste Generation diese Tradition fortsetzen. Gelingen soll das mit einem breiten Angebot für die Museumsbesucher.

Der Ausstellungsbereich führt die Besucher nicht nur in ein Kuriositätenkabinett, sondern auch in einen Kunsttempel für Schachsets. Von Schachfiguren, die die Stellungen des Erotiklehrwerks Kamasutra zeigen und mit einem Polster vor Kinderblicken geschützt werden können, bis zu Schachsets aus der ganzen Welt wandelt der Besucher durch die bis ins Kleinste auf das Schach gestaltete Halle.

Klassische Musik kommt von einem automatischen Klavier – Drehorgelmusik am Schach-Jahrmarkt sozusagen. Plötzlich erblickt das Auge etwas Vertrautes. Ein Schachset mit den Wiener Steinen. Erinnerungen an das Kaffeehausschach werden wach. Dabei zählen Schachspieler gar nicht zur Zielgruppe. "Wenn jemand keinen Schimmer von Schach hat, ist er genau richtig bei uns", sagt Auguszt. Außerdem sei das Museumscafé offen für alle. "Das soll ein Ort zur Begegnung sein."

Kurse für Kinder

Der ungezwungene Zugang zum Schach zeigt sich auch im Bildungsangebot des Museums. "Hier werden Schachkurse für Kinder und Jugendliche stattfinden", sagt sie. Die Tochter einer Ungarin und eines Steirers will mit Schachkursen außerdem Kindern aus Drávapiski eine Möglichkeit bieten, den Aufstieg aus der Armut zu schaffen. Die Ungarische Gemeinde Drávapiski zählt 73 Einwohner und ist von Abwanderung betroffen. "Drávapiski gehört zur rückständigsten Region des Komitats Baranya", sagt Philipp Schramel, der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Budapest.

Große Nachfrage

Den Kurs-Auftakt machen aber Kärntner Schulkinder. "Die Nachfrage nach dem Schachkurs hat sich im Vergleich zum abgelaufenen Schuljahr verfünffacht", sagt Johann Schiestl. Der Leiter der Nachmittagsbetreuung an der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule unterrichtet 25 Kinder in seinem Schachkurs. "Ab Dezember findet der Kurs im Schachmuseum statt", sagt er. Den steigenden Bedarf an Schachkursen bestätigt Franz Topolovec. Der Lehrer des BG und BRG für Slowenen koordiniert das Schulschach in Kärnten: "Die Nachfrage nach Schulschach-Turnieren ist so groß, dass passende Turniersäle schwer zu finden sind." Das Weihnachtsturnier findet am 16. Dezember im Festsaal des Europagymnasiums in Klagenfurt statt.

Bleibt die Frage, wie sich das Museum entwickeln werde. Uwe Neuhold, der aus Klagenfurt stammt und seit seiner Kindheit Schach spielt, ist Geschäftsführer der Salzburger Verdandi Ausstellungs- und Museumsplanungs GmbH. Das Schachmuseum hat er noch nicht besucht. "Ich würde aber sagen, dass das Potenzial ähnlich hoch ist wie bei den anderen Kärntner Privatmuseen."