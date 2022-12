Mit einem Camper zog Kärntens Snowboardpaar Sabine Schöffmann und Alex Payer in der Herbstvorbereitung mehrere Wochen durch die Gegend. Die Reise führte zum Stilfser Joch, Kaunertaler Gletscher, nach Hintertux und Ligurien bis an den Gardasee - Beziehungstest inklusive. „So eine Phase stellt die Beziehung schon auf die Probe. Das fordert einen schon, da du dich nicht verstecken kannst, du lernst dich aber noch besser und intensiver kennen, wobei oft jede Socke im Weg ist“, verriet der 33-Jährige.

„Wir konnten uns in der härtesten Zeit der Vorbereitung so optimal zurückziehen. Während die Teamkollegen im Hotel geschlafen haben, hatten wir unser eigenes Reich“, erzählt der Kärntner. Derweil er am Steuer saß, war seine Liebste, Sabine Schöffmann, für die Einweisung zuständig. „Da hat er dann ab und zu gemotschgert, sodass ich es dann gelassen habe“, grinst die vierfache Einzelweltcupsiegerin. „Es war eine coole Abwechslung und wird nicht das letzte Mal gewesen sein.“

Coronadrama von Peking ist abgehakt

Snowboardtechnisch fühlt sich Payer „richtig gut, nur das Kreuz zwickt manchmal. In der MRT war nichts Auffälliges, aber ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste.“ Die Parallelboarder starten nach der Verschiebung von Livigno erst kommende Woche in Winterberg in die Saison. Nach dem Coronadrama der 30-Jährigen bei den Olympischen Spielen in Peking, das das Aus bedeutete, ist der Blick nach vorne gerichtet. „Wenn ich das Wort Corona höre, denke ich zum Glück nicht gleich an diese Geschichte.“

Bereits in den letzten Jahren hatte sie immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen. 2018 zog sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie Bänderverletzungen zu. Zwei Jahre später erlitt Schöffmann bei einem Trainingssturz ein Schädel-Hirn-Trauma. Das alles ließ sie hinter sich. Heuer hantierte die Boarderin aus St. Georgen mit gewissen Einstellungen herum, ging aber letztlich wieder zum Ausgangspunkt retour. „So weit ist alles auf Schiene und körperlich bin ich fit.“

"Flach ist für mich immer gut“

Während so mancher Kollege angesprochen auf den Hang der Weltmeisterschaften in Georgien leicht fluchend reagiert, kann es Schöffmann kaum erwarten. Sie schnappte sich nämlich am WM-Schauplatz vergangenen Februar den Sieg im Europacuprennen. „Mir taugt dieser Hang total. Flach ist für mich immer gut.“