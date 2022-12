Wie prognostiziert, schneit es in weiten Teilen Kärntens seit den Morgenstunden bis in die Niederungen. Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist seit 7 Uhr leicht angezuckert, in Villach schneit es etwas stärker. Auch Lienz in Osttirol zeigt sich mit einer leichten, weißen Schneedecke.