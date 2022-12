Chris Rea ist dieser Tage wieder "Driving home for Christmas". Für Mariah Carey steht fest: "All I want for Christmas is you". Und an "Last Christmas" von Wham kommt die Wochen vor Weihnachten ohnehin niemand vorbei. Auch Kärntner Musiker liefern heuer wieder klangvolle Beiträge, die das Warten auf das Christkind etwas kurzweiliger machen.