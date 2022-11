Manche Bräuche sind vielleicht wirklich schon verschwunden und leben nur noch als niedergeschriebene Erinnerung in verstaubten Büchern weiter: Wenn am 30. November der Andreastag begangenen wird, schaut wohl kaum jemand in die Zukunft und gibt sich Liebesorakeln hin. "Ich wüsste nicht, ob das in Kärnten noch jemand macht", gibt selbst Brauchtums-Experte Wolfgang Lattacher zu.



Auch wenn keine Zockel mehr in Richtung Tür geworfen werden, um herauszufinden, ob man heiraten wird, so beginnen viele in der Andreasnacht mit dem Räuchern: "Es ist auch der feierliche Beginn der Weihnachtszeit", sagt Lattacher. Weihrauchduft wabert auch auf den Adventmärkten durch die Luft und verströmt Wohlbefinden. "Brauchtum kommt von brauchen. Und wir brauchen es heute mehr denn je", sagt Lattacher, der schon seit 40 Jahren dem Brauchtumsverband Kärnten vorsteht. Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, brauchen die Menschen auch mehr Licht: Adventkränze, Christbaumkerzen und Lichtbräuche zeugen davon. Anlässlich des Lucia-Tages (der am 13. Dezember ist) werden am 16. Dezember am Neuen Platz in Klagenfurt Lucienkerzen verschenkt: "Licht in der dunklen Zeit ist hier das Thema", sagt Lattacher. "Santa Lucia wird in drei Sprachen besungen. Schwedisch, Deutsch und Italienisch." Schwedisch deshalb, weil dieser Lichtbrauch vor allem in den skandinavischen Ländern gefeiert wird: Man trägt weiße Gewänder und Kerzen, isst "Lussekatter" (ein Gebäck) und singt das Santa Lucia-Lied.



Den Adventkranz findet man praktisch in allen christlichen Familien: Sein Erfinder, der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern (1808 bis 1881) wollte damit auf die Geburt Jesu, das "Licht der Welt", hinweisen. Zu diesem Zwecke versammeln sich die Familien heute an den Adventsonntagen um den Kranz und singen Lieder.

Bei den Krampusumzügen (Krampustag ist am 5. Dezember) verbreiten die finsteren Gesellen Angst und Schrecken – werden aber heute meist durch Absperrgitter in ihre Schranken gewiesen. In Matrei in Osttirol ist jedoch der Klaubauf zu Hause: Dort findet traditionell am 6. Dezember um 21 Uhr das Ausläuten statt. Dieser Brauch "von Matreiern für Matreier" wird noch heute als ursprüngliches Brauchtum gelebt – bei dem allerdings Zuschauer nicht erwünscht sind.

Heimatliche Krippe mit Kärntner-Schopf (Dach) © Eichler



Unter vielen Christbäumen in den Stuben der Menschen finden sich auch Krippen, in denen die Geburt Jesu dargestellt wird. Heinz Eichler, Obmann des Feldkirchner Krippenbauvereines, engagiert sich seit Jahren für diese handwerkliche Tradition: "Die heimatliche oder alpenländische Krippe ist am stärksten vertreten. Hin und wieder bauen wir den Originalschauplatz der Geburt Jesu nach", sagt Eichler, der viele Kurse anbietet.