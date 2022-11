Ob im alpinen Gelände oder auf diversen Radstrecken - Paul Verbnjak ist ein Mann der Extreme. Einer, der es liebt, sich bis aufs Äußerste zu quälen, der über Grenzen hinausgeht und der konsequent und zielorientiert seinen Weg verfolgt. Er beschreibt es als eine Art Sucht und verdeutlicht, dass er trotz so mancher Strapazen und Stürzen nie den Spaß aus den Augen verliert. „Wenn man etwas mit Herzblut macht, geht viel von alleine“, erklärt der Junioren-Doppelweltmeister aus Großbuch. Im Sommer spulte der Kärntner rund 15.000 Kilometer auf dem Rad ab, er absolvierte den Ötztaler Radmarathon und trat beim legendären Dolomitenmann in Lienz kräftig in die Pedale.