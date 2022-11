Wie steht es um die Republik Österreich, Herr Maurer?

THOMAS MAURER: Naja, könnte besser sein. Es ist irgendwie so, dass sich innenpolitisch ein merkwürdiger Lähmungszustand bei fast allen eingestellt hat. Die ÖVP ist in einer Existenzkrise und nicht fähig, daraus zu lernen, daher werden Flüchtlingszelte aufgestellt und die Menschenrechtskonvention zur Diskussion gestellt, weil sowas ja vor 30 Jahren dem Haider auch geholfen hat. Die Grünen sind von dieser lieblosen Zweckehe mit einer völlig kaputten Partei auch schwer beschädigt. Und die SPÖ schafft es ja faszinierenderweise generell, jeden aufgelegtem Elfer in einen offenen Knöchelbruch zu verwandeln.