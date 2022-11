Aron Stiehl, Intendant des Stadttheaters, philosophierte an dieser Stelle unlängst über die Frage des Tyrannenmords: Darf - Soll - Muss man einen Tyrannen ermorden??? Nun, legal ist so ein Attentat wohl eher nicht – aber legal, illegal, sch… Wenn man abertausende Menschenleben retten kann, indem man eines, noch dazu ein mieses „opfert“…? An die philosophischen Fragen reihen sich rein technische: Wie komme ich nach Moskau? In den Kreml? Wie komme ich an den Massenmörder heran? Zu Putin dem Tyrannen schlich Egyd den Dolch im Gewande…? Schwierig!

Aber Aron Stiehl ist ja vom Fach, er weiß, dass nichts mächtiger ist als die Kunst: Die Kunst kennt keine Grenzen, die Kunst kennt kein Erbarmen! Bringen Sie den Tyrannenmord doch einfach auf die Bühne, Stiehl!