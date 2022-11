Bereits am 17. September wurden eine 46-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann, beide slowenische Staatsangehörige, nach einem Diebstahl von Bekleidungsstücken im Wert von mehr als 1000 Euro in einem Bekleidungsgeschäft in Klagenfurt von einem Ladendetektiv angehalten und in weiterer Folge in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Im Zuge weiterer Ermittlungen und Einvernahmen werden den Tätern durch Polizeibeamte des Kriminalreferats beim Stadtpolizeikommandos Klagenfurt insgesamt mindestens 16 Diebstähle aus Bekleidungsgeschäften in Klagenfurt und Graz zur Last gelegt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.