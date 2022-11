Kommt in den Niederungen in Kärnten jetzt der erste Schnee? Die Vorzeichen dafür stehen mehr als günstig: Ein Adriatief bringt in der kommenden Woche teils kräftigen Regen und Schneefall. Die Sonne zeigt sich bei winterlichem Wetter nur selten. Außerdem bleibt es kühl, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).