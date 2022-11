Kommt in den Niederungen in Kärnten jetzt der erste Schnee? Die Vorzeichen dafür stehen mehr als günstig: Ein Adriatief bringt in der kommenden Woche teils kräftigen Regen und Schneefall. Die Sonne zeigt sich bei winterlichem Wetter nur selten. Außerdem bleibt es kühl, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Am Montag ist in Kärnten laut ZAMG noch mit teils freundlichen und zeitweise sonnigen Wetter zu rechnen. Hartnäckiger bleiben die Regenschauer aber in Osttirol. Am Dienstag ist dann das Tief mit dem Zentrum über der nördlichen Adria angekommen. Damit überwiegen in allen Landesteilen dichte Wolken. Von Osttirol, Kärnten und der Südoststeiermark breitet sich Regen im Tagesverlauf über den Alpenhauptkamm in Richtung Norden und Osten aus. In den Morgenstunden ist wegen gefrierenden Regens mit Straßenglätte zu rechnen. Vor allem am Nachmittag regnet es zum Teil kräftig. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze langsam auf Lagen zwischen 500 und 1000 Meter Seehöhe, mit den tieferen Werten im Osten. Laut Wetterdienst Ubimet ist mit Schnee insbesondere in Osttirol und Oberkärnten zu rechnen. Sogar im Klagenfurter Becken soll es schneien. Die Temperaturen liegen meist zwischen ein und drei Grad.

Schneit es weiter?

In Unterkärnten wird es laut Prognosen auch am Mittwoch noch verbreitet regnen und schneien. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 300 und 700 Meter Seehöhe. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge aber allmählich nach und klingen am Nachmittag von Westen her schließlich ab. Die Wolken bleiben aber meistens dicht, die Sonne zeigt sich kaum.

Ein Zwischenhocheinfluss bringt am Freitag in den meisten Regionen sehr sonniges Wetter. In den südlichen Beckenlagen können sich Nebel und Hochnebel auch etwas zäher bis weit in den Tag hinein halten. Erst im Laufe des Nachmittags verdichten sich die Wolken im Westen wieder. Der Wind weht nur schwach. Die Frühtemperaturen betragen minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen vier bis zehn Grad.