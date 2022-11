New Adits Klagenfurt

Wie die Macht des Zufalls Licht in Musik verwandelt

Licht, das man hört. Eine Hurdy Gurdy-Drehleier, die melancholisch-romantische Töne erzeugt. Und tanzende Fremdkörper. Damit wurde das New Adits Festival in der Klagenfurter Villa For Forest eröffnet. Das Festival läuft bis Samstag.