Sie räumte bei den Olympischen Winterspielen in Peking Gold, Silber und Bronze ab. Sie gilt als die Strahlefrau im Biathlonsport schlechthin. Doch Ausnahmekönnerin Tiril Eckhoff hatte ihr Lächeln verloren. Die Norwegerin laboriert seit mehreren Monaten an den Folgen des Coronavirus, hat mit Motivationsproblemen zu kämpfen und leidet an massiven Schlafstörungen.