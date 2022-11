Seit dem Kälteeinbruch im September war Kärnten ordentlich verschnupft. Statistiken der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigen für die vergangenen zwei Monate so hohe Krankenstände, wie sie Kärnten die drei Jahre zuvor nicht hatte. Selbst in der Hochphase der Coronapandemie waren nicht so viele Menschen krankgemeldet. "Im Oktober 2022 waren an die zehn Prozent der Kärntner im Krankenstand, die bei der Gesundheitskasse versichert sind", sagt ÖGK-Sprecherin Viktoria Frieser.