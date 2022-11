Die fünf Landesspitäler sind eine rote Bastion der Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter. Ob an dieser Tatsache gerüttelt wird, werden die Kabeg-Betriebsratswahlen zeigen, die von Montag bis Donnerstag in den jeweiligen Häusern über die Bühne gehen. In der Kabeg, dem größten Arbeitgeber des Landes, sind mehr als 8000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Fokus der Wahl ist wie immer auf den Urnengang im Klinikum Klagenfurt gerichtet.