Um 10.51 Uhr ist es so weit. Da legt in der Klagenfurter HTL Mössingerstraße Gebäudetechniker Alexander Ronacher den Hauptschalter um. Augenblicklich steht die Schule ohne Strom, ohne Heizung da, die WCs im Erdgeschoss, die über eine Hebelanlage funktionieren, sind nicht benutzbar – eine Übung im Rahmen der Energiemangellage-Woche in Kärnten. Aber mit tatsächlichem Strom-Aus.