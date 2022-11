NFL-Hoffnung Tobias Rodlauer coachte den Lions-Nachwuchs in historisches Finale

Erstmals seit 2009 steht mit der U16 der Carinthian Lions ein Kärntner Nachwuchs-Footballteam in einem Finale. Am Sonntag (13 Uhr) wird auch Tobias Rodlauer gegen Mödling an der Seitenlinie stehen. Vertrag in Berlin verlängert.