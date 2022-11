Seit 15 Jahren wird in Kärnten über ein flächendeckendes Digitalfunknetz gestritten. Mit dem "Ergebnis", dass unser Bundesland das einzige ohne Digitalfunk ist. Daran soll sich laut zuständigem Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) nichts ändern. "Der Ausbau des Digitalfunks bedeutet den Aufbau eines eigenständigen Netzes mit mehr als 200 Funkmasten", so Fellner in der Beantwortung einer Anfrage des Team Kärnten (TK).